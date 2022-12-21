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Стоимость кроссовера «Москвич 3» составит почти ₽2 млн

Новый кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн руб.
Фото: Юрий Кочетков / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Стоимость нового кроссовера «Москвич 3» составит 1 млн 970 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе завода.

Автомобиль представляет собой перелицованную версию китайской модели JAC JS4. Переднеприводный автомобиль с ДВС оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. В серию моторов также вошел 1,5-литровый двигатель с отдачей 150 л.с. «Москвич 3» будет представлен в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом.

До конца года отгрузка автомобилей начнется в 11 дилерских центрах: «Рольф Химки», «Петровский Белая Дача», «Автопассаж» и других. «В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России», — заявил гендиректор завода Дмитрий Пронин.

«Москвич» — советско-российская марка. Предприятие было открыто в 1930 году, с тех пор работало под разными названиями, а закрылось в 2010-м. Российские власти решили возродить бренд после того, французская компания Renault ушла из страны весной 2022 года и передала свои активы правительству Москвы.

Партнером «Москвича» стал КАМАЗ. Производство автомобилей запустили на заводе 23 ноября. До конца года с конвейера должно сойти 600 автомобилей, треть из них получит электрическую силовую установку — эти модели будут называться «Москвич 3е».

Новые «Москвичи» планируется в ближайшем будущем включить в госпрограмму поддержки спроса — российские машины можно будет купить с помощью льготного автокредитования, говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. В госпрограмме могут участвовать высоколокализованные отечественные модели автомобилей ценой до 2 млн руб. Скидка, если взять в кредит машину с классическим ДВС, составит 20% (25% для жителей Дальнего Востока).

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