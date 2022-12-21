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В МИД Казахстана оценили идею России создать «тройственный газовый союз»

МИД Казахстана: перспективы «тройственного газового союза» будут зависеть от предложений
«Газпром» GAZP ₽158,4 -0,34% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Казахстану поступило предложение от России о создании газового союза с Узбекистаном, но подробностей Астана пока не получила. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел республики Алмас Айдаров, передает Tengrinews.

«Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться», — указал Айдаров. По его словам, все будет зависеть от условия, которые будут предложены Казахстану, сообщает Inbusiness.kz.

По словам Айдарова, пока о создании отдельной структуры или межгосударственного союза речи не идет: это только «идея по урегулированию, по поставкам газа и цене». Дефицит газа есть во всех странах, поэтому Москва выступила с таким предложением, предположил замминистра.

Впервые о планах сформировать «тройственный газовый союз» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в конце ноября. Он уточнил, что такое предложение поступило от президента России Владимира Путина.

Представитель Путина Дмитрий Песков пояснял, что проект «тройственного союза» предполагает создание координационного механизма для развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа для внутренних и внешних рынков.

12 декабря, после расширенного заседания правительства, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков говорил, что вопрос создания газового союза между тремя странами не поднимался и все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества.

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В Узбекистане от идеи отказались. «Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз», — заявил вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов. Он отметил, что Москва и Ташкент обсуждают поставку российского газа через Казахстан, но это будет «технический контракт». В Кремле после этих слов министра заверили, что союз не означает обмена газа на политические требования.

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