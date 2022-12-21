В Курской области продлили действие «желтого» уровня опасности

Виды Курска (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать в Курской области еще 15 суток, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря на 15 суток продлевается «желтый» уровень террористической опасности на территории Курской области», — написал он.

«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Курской области в середине апреля, а после неоднократно продлевали. После его введения в регионе установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией, а также усилили патрулирование населенных пунктов.

Всего уровней опасности три: повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»). «Желтый» уровень также действует и в других приграничных регионах России, в том числе в Белгородской и Брянской областях. Также его вводили в отдельных районах Крыма, Воронежской области и Краснодарского края.

Кроме того, в Курской области октября действует средний уровень реагирования. Этот режим дает главе региона право усилить охрану общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов, временно отселять жителей в безопасные районы, ввести особый режим въезда и выезда, ограничить движение транспортных средств и ввести их досмотр и принять другие меры.