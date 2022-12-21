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Всемирный банк согласился выделить $610 млн на помощь Украине

Всемирный банк выделит $610 млн «на удовлетворение неотложных потребностей Украины»

Всемирный банк согласился выделить $610 млн «на удовлетворение неотложных потребностей Украины», говорится в сообщении на его сайте.

Пакет финансирования включает «проекты по активизации усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины», сказано в сообщении. В его рамках Всемирный банк решил выделить Украине кредит в размере $500 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка).

Займ выдадут под гарантии Великобритании. Деньги «помогут правительству Украины покрыть расходы, связанные с выплатой детских и семейных пособий, зарплат государственным служащим и коммунальными платежами», считают в организации.

«Всемирный банк также поддержит Украину новым проектом по восстановлению и улучшению доступа к медицинскому обслуживанию», — добавили в пресс-службе.

Речь идет о проекте Health Enhancement and Life-saving (HEAL Ukraine, в переводе — «Улучшение здоровья и спасение жизни»). Во Всемирном банке рассчитывают, что он укрепит сферу оказания первичной медицинской помощи, «удовлетворит возросший спрос на услуги в сфере психического здоровья и реабилитации из-за войны, восстановит и укрепит систему оказания [медицинских] услуг в больницах», а также поддержит развитие потенциала основных учреждений здравоохранения.

Финансировать эту программу будут за счет еще одного кредита МБРР в размере €100 млн (более $106 млн) и гранта на $10 млн от Глобального фонда финансирования. Во Всемирном банке рассчитывают на рост финансирования до $500 млн в будущем.

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Всемирный банк не раз выделял Украине средства в качестве помощи. Так, в конце октября, организация направила Киеву $500 млн (изначально речь шла о $530 млн) — также под гарантии Великобритании. Ранее банк выделил Украине $11 млрд через свои проекты и трастовые фонды.

Банк мобилизовал в общей сложности $18 млрд в виде чрезвычайного финансирования для помощи Украине, из них $15 млрд уже выделили Киеву, уточнил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, слова которого приводятся в сообщении.

Помощник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский-младший в конце октября дал интервью Welt, в котором заявил, что стране необходимо получать $5–6 млрд ежемесячно для восстановления. В августе украинский президент Владимир Зеленский говорил о сумме $600–800 млрд.

Теги
Украина Всемирный банк гуманитарная помощь кредит МБРР
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