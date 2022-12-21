Райффайзенбанк ввел комиссию за переводы на «Юнистрим» и «Золотую корону»

Райффайзенбанк ввел комиссию в 0,5% за переводы через «Юнистрим» и «Золотую корону»

Райффайзенбанк с 19 декабря ввел комиссию в размере 0,5% от суммы за переводы с дебетовых карт на сервисы «Золотая Корона», «Юнистрим», «Контакт» (Contact) и Universal Bank. Об этом сообщила пресс-служба банка в телеграм-канале.

«С 19 декабря 2022 года у нас стала взиматься комиссия за переводы с дебетовых карт на сервисы Золотая Корона, Юнистрим, Контакт и Universal Bank. За такие операции мы берем 0,5% от суммы перевода», — сказано в сообщении.

«Золотая корона» — это сервис быстрых денежных переводов без открытия счета, который предоставляет услуги на территории России, в странах СНГ, Евросоюза и других государствах. «Юнистрим» — это система денежных переводов, созданная в 2001 году. С ее помощью можно перечислять средства в страны СНГ, ЕС и Азии.

В конце октября РБК писал со ссылкой на представителей ВТБ и Тинькофф Банка о росте числа трансграничных переводов в страны ближнего зарубежья через сервисы международных переводов.

Клиенты ВТБ между 15 сентября по 15 октября совершили более 7 тыс. переводов в дружественные страны на сумму 2,1 млрд руб., что на треть по количеству и в два раза по объему выше показателей за период с 15 августа по 15 сентября. В основном деньги перечисляли в Белоруссию, Казахстан и Армению. Начальник управления «переводы» банка ВТБ Алексей Хранилов говорил РБК, что к концу октября спрос на переводы стабилизировался.

В Тинькофф Банке отметили, что в конце сентября резиденты России стали чаще пользоваться сервисом переводов по номеру телефона в страны ближнего зарубежья, хотя раньше его основными пользователями были клиенты из числа нерезидентов.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого граждане начали уезжать из страны.

В марте на фоне спецоперации из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. В результате их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. При этом у россиян осталась возможность отправлять деньги со своей российской карты на карту зарубежного банка или получать их за границей наличными с помощью систем денежных переводов.