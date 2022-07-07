Клиенты «Юнистрима» пожаловались на проблемы с переводами за рубеж
Клиенты системы денежных переводов «Юнистрим» жалуются на форуме banki.ru на невозможность получить переводы из России. На негативные отзывы обратил внимание «Коммерсантъ». Жалобы в основном либо еще проходят проверку, либо подтверждены, в редких случаях не засчитаны модераторами форума.
С проблемами клиенты столкнулись при переводе денег в Италию, Вьетнам, Сербию, Грузию и другие страны. Некоторые из пользователей сообщили, что срок ожидания возврата средств после неудавшегося перевода превысил две недели. Это нарушение закона: по словам управляющего партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, в соответствии со ст. 5 закона «О национальной платежной системе», если спустя пять дней после отправки перевод не принят получателем, возврат должен быть проведен в течение двух рабочих дней.
В «Юнистриме» газете заявили, что работают в штатном режиме и продолжают выполнять переводы «в ряд стран СНГ, ЕС и Азии». В компании подчеркнули, что «постоянно проводят работу» с авторами отзывов на banki.ru: «По части были выявлены случаи недостоверности и ложной информации, 90% вопросов урегулировано». Однако на форуме об урегулировании по жалобам, поступившим за последние недели, ничего не сообщается ни от лица пользователей, ни от лица «Юнистрима».
Источники «Коммерсанта» на рынке предположили, что задержки с иностранными переводами могут быть прямо или косвенно связаны с санкциями.
При этом, по данным издания, с системой перестали сотрудничать зарубежные партнеры: белорусские Паритетбанк и «Дабрабыт»; узбекистанский «Ипак Уйли»; молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib; казахстанские Банк Фридом Финанс и Нурбанк.
Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что владельцы «Юнистрима» ищут для компании покупателей. Свой бизнес они в начале года оценивали на уровне $100 млн. В самой компании отрицают переговоры о продаже.
Издание со ссылкой на экспертные оценки отмечает, что «Юнистрим» обеспечивает около 15% трансграничных переводов из России. Компания на паритетных началах подконтрольна Гагику Закаряну и Георгию Пискову. По данным ЦБ, у сети есть 120 отделений. Ее прибыль по итогам прошлого года — 59,2 млн руб.