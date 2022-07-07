Клиенты «Юнистрима» пожаловались на проблемы с переводами за рубеж

Источники «Коммерсанта» также сообщили, что владельцы «Юнистрима» ищут покупателей для своего бизнеса. В самой компании говорят, что переговоров о продаже не ведут, и заверяют, что осуществляют переводы в штатном режиме

Фото: Евгений Стецко / ТАСС

Клиенты системы денежных переводов «Юнистрим» жалуются на форуме banki.ru на невозможность получить переводы из России. На негативные отзывы обратил внимание «Коммерсантъ». Жалобы в основном либо еще проходят проверку, либо подтверждены, в редких случаях не засчитаны модераторами форума.

С проблемами клиенты столкнулись при переводе денег в Италию, Вьетнам, Сербию, Грузию и другие страны. Некоторые из пользователей сообщили, что срок ожидания возврата средств после неудавшегося перевода превысил две недели. Это нарушение закона: по словам управляющего партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, в соответствии со ст. 5 закона «О национальной платежной системе», если спустя пять дней после отправки перевод не принят получателем, возврат должен быть проведен в течение двух рабочих дней.

В «Юнистриме» газете заявили, что работают в штатном режиме и продолжают выполнять переводы «в ряд стран СНГ, ЕС и Азии». В компании подчеркнули, что «постоянно проводят работу» с авторами отзывов на banki.ru: «По части были выявлены случаи недостоверности и ложной информации, 90% вопросов урегулировано». Однако на форуме об урегулировании по жалобам, поступившим за последние недели, ничего не сообщается ни от лица пользователей, ни от лица «Юнистрима».

Источники «Коммерсанта» на рынке предположили, что задержки с иностранными переводами могут быть прямо или косвенно связаны с санкциями.

При этом, по данным издания, с системой перестали сотрудничать зарубежные партнеры: белорусские Паритетбанк и «Дабрабыт»; узбекистанский «Ипак Уйли»; молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib; казахстанские Банк Фридом Финанс и Нурбанк.

Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что владельцы «Юнистрима» ищут для компании покупателей. Свой бизнес они в начале года оценивали на уровне $100 млн. В самой компании отрицают переговоры о продаже.

Читайте на РБК Pro Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro Эдуардо Понтуал Рибейро — РБК Pro: «Маркетплейсы могут вредить прогрессу» Эдуардо Понтуал Рибейро — РБК Pro: «Маркетплейсы могут вредить прогрессу» Статьи Pro Каким будет курс рубля к концу 2022 года? Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции

Издание со ссылкой на экспертные оценки отмечает, что «Юнистрим» обеспечивает около 15% трансграничных переводов из России. Компания на паритетных началах подконтрольна Гагику Закаряну и Георгию Пискову. По данным ЦБ, у сети есть 120 отделений. Ее прибыль по итогам прошлого года — 59,2 млн руб.