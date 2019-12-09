«Юнистрим» приостановил проведение переводов в режиме онлайн

Система денежных переводов «Юнистрим» приостановила работу, объяснив это модернизацией сервиса.

«Сервис онлайн-переводов в данный момент недоступен из-за плановых технических работ, направленных на улучшение сервиса», — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В 2018 году, по данным «Юнистрим», ее клиенты совершили 353 тыс. онлайн-переводов на общую сумму 4,15 млрд руб. По сравнению предыдущим годом число онлайн-транзакций выросло вдвое.

Платежная система «Юнистрим» работает с 2001 года.