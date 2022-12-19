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Пушилин сообщил об уничтожении огневых точек, с которых обстреляли Донецк

Денис Пушилин сообщил об уничтожении части огневых точек, с которых обстреливали Донецк
Последствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке (Фото: Сергей Батурин / РИА Новости)

Часть огневых точек, с которых атаковали Донецк 18 декабря, ночью 19 декабря была уничтожена, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Запись эфира он выложил в своем телеграм-канале.

«Ночью мы не могли, безусловно, не отвечать на данные варварские обстрелы. <…> Те огневые точки противника, из которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена», — сказал он.

Пушилин указал, что накануне было пять «волн» ударов, в результате которых погиб один человек и еще четверо пострадали. Погибший и один пострадавший получили ранения при ударе по больнице им. Калинина («Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение», ДОКТМО), уточнил врио главы республики.

После атаки на территории больницы пострадали два корпуса — второй и шестой, отмечал глава города Алексей Кулемзин. Людей из зданий эвакуировали.

Материал дополняется

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Донецк Денис Пушилин обстрел
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