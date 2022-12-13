«Коммерсантъ» узнал об идее ЛДПР по участию Бута в довыборах в Госдуму
Руководство ЛДПР ведет переговоры с администрацией президента об участии Виктора Бута в довыборах депутата в Госдуму по Симферопольскому одномандатному округу в 2023 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
Отвечая на вопрос «Коммерсанта», Виктор Бут ранее заверил, что принимать участие в выборах пока не собирается. При этом лидер партии Леонид Слуцкий добавил: «Пока».
Бизнесмен вступил в ЛДПР 12 декабря.
Бут объяснил, что вступил в партию, потому что она и Слуцкий помогали ему и его семье. Также он назвал ЛДПР «державной партией», которая «стоит за простых граждан, за русский мир, за нашу родину».
Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году его экстрадировали в США, в 2012 году суд приговорил Бута к 25 годам лишения свободы. Вину россиянин не признал.
8 декабря США и Россия провели обмен заключенными: Бута обменяли на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.