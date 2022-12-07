Осужденного за киберпреступления в США Мартышева депортируют в Россию

Осужденный за киберпреступления в США россиянин Юрий Мартышев 20 декабря будет отпущен на свободу, после чего его ожидает депортация на родину, сообщил «РИА Новости» его адвокат Алексей Тарасов.

«Мы ожидаем, что Юрий Мартышев будет освобожден из-под стражи 20 декабря. Затем он будет передан иммиграционной службе для дальнейшего рассмотрения (его дела) и, в конечном счете, его ожидает депортация обратно в Россию», — сказал Тарасов.

По словам юриста, россиянин ждет возможности вернуться на родину, и его защита находится в контакте с миграционными властями, добиваясь ускорения данного процесса. «Эта процедура будет запущена, как только он будет освобожден из-под стражи», — пояснил он.

Юрий Мартышев был экстрадирован из Латвии по запросу США в конце июня 2017 года. Россиянину предъявили обвинения в кибермошенничестве и хищении личной информации владельцев банковских карт. В обмен на признание вины суд согласился снять с россиянина часть обвинений и в 2018 году приговорил его к пяти годам тюрьмы и штрафу в $250 тыс.

Российское посольство в США называло экстрадицию россиянина «очередным случаем похищения гражданина России американскими властями». По утверждению дипломатов, Вашингтон нарушил действующее двустороннее Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.