Delivery Club заблокировал сбившего Алену Долецкую курьера

Алёна Долецкая (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Delivery Club предварительно установил и заблокировал курьера, который сбил на электровелосипеде экс-главреда Vogue Russia и российского Interview Алену Долецкую, сообщил РБК представитель компании.

«Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие. Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно», — сказал представитель Delivery Club.

Ранее Долецкая сообщила в Telegram-канале, что курьер Delivery Club накануне сбил ее и ассистента на пешеходном переходе в Москве, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшие самостоятельно добрались до клиники, где Долецкой диагностировали перелом правой руки и наложили гипс. У нее и ассистента также обнаружили ушибы и гематомы.

Долецкая была первым главным редактором Vogue Russia, этот пост она занимала с 1998 по 2010 год. Затем она пять лет возглавляла российскую версию журнала Энди Уорхола Interview.