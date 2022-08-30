ФАС с предписаниями одобрила ходатайства о сделке VK и «Яндекса»

VK договорилась с «Яндексом» об обмене сервиса Delivery Club на «Новости» и «Дзен» 23 августа. ФАС одобрила ходатайства о сделке с предписаниями, которые «направлены на сохранение конкуренции»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила с предписаниями ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, «Новости» и «Дзен», сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из требований является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. «Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки», — говорится в сообщении ФАС.

Кроме этого, «Яндекс» не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов, добавили в службе.

В то же время VK, как потенциального оператора «Новостей» и «Дзена», ФАС обязал в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

23 августа стало известно, что VK и «Яндекс» договорились обменяться активами: VK станет собственником двух сервисов «Яндекса» — «Дзен» и «Новости», а «Яндексу» достанется сервис по доставке еды Delivery Club. Сделка будет состоять из нескольких этапов.

VK выйдет из совместного предприятия со Сбербанком «О2О Холдинг», получив 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club.

VK передаст Delivery Club «Яндексу» в обмен на контентные платформы «Дзен» и «Новости».

«Дзен» и «Новости» перенесут на портал dzen.ru, который будет находиться под управлением VK, но на котором сохранится поисковая строка «Яндекса» и другие сервисы.

Сбербанк получит остальные активы, принадлежавшие «О2О Холдингу»: каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе», сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex и др.

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Документы о сделке уже подписаны сторонами, завершить ее планируется до конца года.

О том, что «Яндекс» планирует продать VK «Новости» и «Дзен», источники РБК рассказали еще в марте. Одна из причин — попытка снизить санкционные риски: после начала специальной военной операции бывший глава отдела новостей «Яндекса» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она является «ключевым элементом в сокрытии информации» о военном конфликте на Украине от россиян.