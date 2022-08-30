ФАС с предписаниями одобрила ходатайства о сделке VK и «Яндекса»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 60,58 (+0,61) Инвестиции, 16:24
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 60,37 (0) Инвестиции, 16:24
ЦБ сообщил о росте выдачи ипотеки на 40% за месяц Недвижимость, 18:24
ЕС готовится отменить действие упрощенного визового режима с Россией Политика, 18:22
Умер сын Че Гевары Общество, 18:18
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:16
Тарасова оправдалась за фото c разозлившим Тутберидзе журналистом в США Спорт, 18:14
Блогерский клуб 2DROTS не смог пробиться в 1/64 финала Кубка России Спорт, 18:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:01
Акции «американской IKEA» взлетели на 13% в ожидании новой стратегии Инвестиции, 18:01
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 17:52
Трех участниц Pussy Riot задержали в Берне за вандализм Политика, 17:50
Акции «Газпрома» выросли на 6% в преддверии остановки «Северного потока» Инвестиции, 17:48
Леброн Джеймс стал претендентом на долю в «Милане» Спорт, 17:44
Капелло оценил шансы Захаряна повторить успех Аршавина в АПЛ Спорт, 17:42
«Газпром» подтвердил остановку прокачки газа по Nord Stream до 3 сентября Бизнес, 17:38
Общество ,  

ФАС с предписаниями одобрила ходатайства о сделке VK и «Яндекса»

VK договорилась с «Яндексом» об обмене сервиса Delivery Club на «Новости» и «Дзен» 23 августа. ФАС одобрила ходатайства о сделке с предписаниями, которые «направлены на сохранение конкуренции»
VK VKCO ₽430,8 -0,51% Купить
«Яндекс» YNDX ₽2 175,8 +3,36% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила с предписаниями ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, «Новости» и «Дзен», сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из требований является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. «Для партнеров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки», — говорится в сообщении ФАС.

Кроме этого, «Яндекс» не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов, добавили в службе.

В то же время VK, как потенциального оператора «Новостей» и «Дзена», ФАС обязал в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

VK и «Яндекс» обменялись активами. Что важно знать о сделке
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

23 августа стало известно, что VK и «Яндекс» договорились обменяться активами: VK станет собственником двух сервисов «Яндекса» — «Дзен» и «Новости», а «Яндексу» достанется сервис по доставке еды Delivery Club. Сделка будет состоять из нескольких этапов.

  • VK выйдет из совместного предприятия со Сбербанком «О2О Холдинг», получив 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club.
  • VK передаст Delivery Club «Яндексу» в обмен на контентные платформы «Дзен» и «Новости».
  • «Дзен» и «Новости» перенесут на портал dzen.ru, который будет находиться под управлением VK, но на котором сохранится поисковая строка «Яндекса» и другие сервисы.
  • Сбербанк получит остальные активы, принадлежавшие «О2О Холдингу»: каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе», сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex и др.
Читайте на РБК Pro
Pro
Будут ли осенью проблемы с грузоперевозками и как к ним подготовиться
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере
Инструкции
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Яндекс» и VK: сколько на самом деле могут стоить активы
Статьи

Документы о сделке уже подписаны сторонами, завершить ее планируется до конца года.

О том, что «Яндекс» планирует продать VK «Новости» и «Дзен», источники РБК рассказали еще в марте. Одна из причин — попытка снизить санкционные риски: после начала специальной военной операции бывший глава отдела новостей «Яндекса» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она является «ключевым элементом в сокрытии информации» о военном конфликте на Украине от россиян.

Агрегатор «Яндекс.Новости» был создан в 2000 году; по данным компании, его ежедневная посещаемость — более 10 млн человек. Сервис «Яндекс.Дзен» был запущен в 2017-м и представляет собой издательскую платформу с функцией персонализированных рекомендаций и возможностью монетизации контента.

По итогам 2021 года у «Дзена» было 22,3 млн активных пользователей в день, что на 10% выше, чем по итогам предыдущего года. Плановая выручка «Дзена» в четвертом квартале прошлого года составила 18,9 млрд руб.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
VK Яндекс ФАС Delivery Club
Материалы по теме
ФАС получила ходатайства о сделке VK и «Яндекса»
Технологии и медиа
Сбербанк не получит контроль в «О2О Холдинге» после раздела активов с VK
Технологии и медиа
VK и «Яндекс» обменялись активами. Что важно знать о сделке
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter