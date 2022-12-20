Генсек ОДКБ заявил, что расширение объединения не обсуждается

Вопрос о включении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) новых членов не обсуждается, шаги по расширению объединения должны повышать его эффективность, заявил «РИА Новости» генсек Станислав Зась.

«Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощенно, не нужно гнаться за количеством. <...> Нужно работать не на количество, а на качество», — сказал Зась.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — межправительственный военный союз в Евразии, в который в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года. Цели ОДКБ — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Члены ОДКБ регулярно проводят совместные учения. В середине сентября на фоне отмены учений «Нерушимое братство — 2022», которые должны были пройти в Киргизии, появились сообщения о выходе этой страны из ОДКБ. Власти республики опровергли эту информацию и добавили, что маневры перенесли на более поздний срок. «ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны», — заявил начальник Генштаба вооруженных сил Киргизии Эрлис Тердибеков.

Также на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном и отказом ОДКБ поддержать силовой вариант урегулирования ситуации появились опасения о выходе Еревана из альянса. В республике прошли протесты с подобными призывами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале октября заявил, что опасения о выходе республики из блока есть как у его участников, так и у самого Еревана. «В ОДКБ есть опасения, что организация может потерять Армению, но я на это ответил, что у нас есть опасения, что Армения потеряет ОДКБ. Если иначе сформулировать: есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ, а мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не игра слов», — говорил он.