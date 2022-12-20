Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 70,62 (+1,84) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 66,35 (+1,74) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Как сэкономить на грузоперевозках: 10 способов, актуальных в 2023 году Pro, 08:17
МВФ принял программу помощи в привлечении средств для Украины Политика, 08:17
Эксперты предложили копить в резервах России сырье и криптоактивы Экономика, 08:00
Генсек ОДКБ заявил, что расширение объединения не обсуждается Политика, 07:49
Спор Месси против Роналду закончен. Как португалец проиграл главный раунд Спорт, 07:36
В Петербурге ответили на критику Пригожина из-за захоронения «вагнеровца» Политика, 07:31
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 07:19
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
Почему падает рубль и к какому курсу он может прийти Pro, 07:06
Глава «Открытия» спрогнозировал падение добычи нефти в России на 50 млн т Бизнес, 07:05
В МИДе назвали «юридическим нонсенсом» идею создать трибунал по Украине Политика, 06:47
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 06:46
Брянский губернатор сообщил об отсутствии света в поселке после обстрела Политика, 06:38
Москва сочла закрытым вопрос об исполнении решений ЕСПЧ Политика, 06:31
Политика ,  
0 

Генсек ОДКБ заявил, что расширение объединения не обсуждается

Генсек ОДКБ Зась: включение новых членов в объединение не обсуждается

Вопрос о включении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) новых членов не обсуждается, шаги по расширению объединения должны повышать его эффективность, заявил «РИА Новости» генсек Станислав Зась.

«Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощенно, не нужно гнаться за количеством. <...> Нужно работать не на количество, а на качество», — сказал Зась.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — межправительственный военный союз в Евразии, в который в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года.

Цели ОДКБ — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Члены ОДКБ регулярно проводят совместные учения. В середине сентября на фоне отмены учений «Нерушимое братство — 2022», которые должны были пройти в Киргизии, появились сообщения о выходе этой страны из ОДКБ. Власти республики опровергли эту информацию и добавили, что маневры перенесли на более поздний срок. «ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны», — заявил начальник Генштаба вооруженных сил Киргизии Эрлис Тердибеков.

Также на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном и отказом ОДКБ поддержать силовой вариант урегулирования ситуации появились опасения о выходе Еревана из альянса. В республике прошли протесты с подобными призывами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале октября заявил, что опасения о выходе республики из блока есть как у его участников, так и у самого Еревана. «В ОДКБ есть опасения, что организация может потерять Армению, но я на это ответил, что у нас есть опасения, что Армения потеряет ОДКБ. Если иначе сформулировать: есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ, а мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не игра слов», — говорил он.

Читайте на РБК Pro
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар
«Наглость просто сногсшибательна». Как рухнул «европейский PayPal»
Сколько раз в год простужаться нормально и что поможет болеть реже
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland

Теги
ОДКБ расширение
Материалы по теме
Генсек ОДКБ заявил о неготовности организации к гибридным атакам
Политика
Новым генсеком ОДКБ станет экс-посол Казахстана в России
Политика
Пашинян заявил о планах созвать заседание лидеров ОДКБ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter