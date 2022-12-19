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Военная операция на Украине ,  
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Лавров увидел в реакции Запада подтверждение необходимости спецоперации

Лавров: реакция Запада показала необходимость спецоперации на Украине
Фото: Юрий Кочетков / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Реакция западных стран на российскую военную операцию на Украине подтверждает необходимость этой операции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках специальной военной операции, подтверждает наш главный вывод, что СВО — а мы сейчас уже имеем на руках факты, которые это подтверждают, — что она была абсолютно необходима для того, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ», — сказал глава МИДа (цитата по ТАСС). Целью спецоперации он назвал не допустить превращения Украины в «анти-Россию», передает «РИА Новости».

Поведение стран Запада, по его мнению, показывает, что действия Москвы «обеспечили провал их геополитических игр и планов».

Лавров отметил, что «подавляющее большинство стран мира» не разделяет попытки «путем нелегитимных санкций, ультиматумов, шантажа, угроз утвердить доминирование Соединенных Штатов и их западных союзников на мировой арене», но Запад будет сильно сопротивляться переходу к «настоящей многополярности».

После начала военной операции на Украине 24 февраля многие страны, включая все государства Евросоюза, США, Австралию, Канаду, Японию и Британию, выступили против спецоперации. Кроме того, западные страны поставляют Киеву оружие — Москва осуждает такие поставки, так как считает, что они затягивают боевые действия.

В числе причин для начала военных действий российские власти называли планы НАТО по расширению за счет Украины и отказ Киева соблюдать минские соглашения. Президент Владимир Путин указывал, что спецоперация — «вынужденная мера» и России «не оставили никаких шансов поступить иначе»: безопасность страны оказалась под такой серьезной угрозой, что «другими средствами отреагировать было невозможно».

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Сергей Лавров Военная операция на Украине МИД

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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