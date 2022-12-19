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Путин утвердил приоритет мобилизованных при приеме на прежнюю работу

Путин дал мобилизованным с истекшими трудовыми контрактами право занять прежнюю должность
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает мобилизованным россиянам преимущественное право вернуться на должность, которую они занимали до призыва, или получить другой пост в соответствии с квалификацией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Право занять прежнюю должность или получить аналогичную появилось у граждан, с которыми трудовой договор был расторгнут в связи с истечением срока. Они могут сделать это в течение трех месяцев после окончания службы по мобилизации. Если таких должностей больше нет, мобилизованный может в преимущественном порядке занять другую вакантную нижестоящую должность или перейти на более низкооплачиваемую работу, причем такая работа не должна быть противопоказана ему по состоянию здоровья.

Закон вступает в силу со дня опубликования. Его положения касаются правовых отношений, возникших с 21 сентября, дня начала частичной мобилизации в России.

В октябре Путин утвердил поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие приостановку на период службы трудового договора призванных по мобилизации и тех, кто заключил контракт. Теперь ушедший на военную службу сотрудник не может быть уволен. После завершения службы у него есть три месяца, чтобы вернуться к работе. Если демобилизованный не приступит к обязанностям в этот срок, работодатель сможет его уволить.

Министр обороны Сергей Шойгу 18 октября отчитался о завершении мобилизации. Всего, по словам Путина, было призвано 318 тыс. человек с учетом добровольцев.

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освобождение от должности Владимир Путин мобилизация

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