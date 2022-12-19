Путин утвердил приоритет мобилизованных при приеме на прежнюю работу
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает мобилизованным россиянам преимущественное право вернуться на должность, которую они занимали до призыва, или получить другой пост в соответствии с квалификацией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Право занять прежнюю должность или получить аналогичную появилось у граждан, с которыми трудовой договор был расторгнут в связи с истечением срока. Они могут сделать это в течение трех месяцев после окончания службы по мобилизации. Если таких должностей больше нет, мобилизованный может в преимущественном порядке занять другую вакантную нижестоящую должность или перейти на более низкооплачиваемую работу, причем такая работа не должна быть противопоказана ему по состоянию здоровья.
Закон вступает в силу со дня опубликования. Его положения касаются правовых отношений, возникших с 21 сентября, дня начала частичной мобилизации в России.
В октябре Путин утвердил поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие приостановку на период службы трудового договора призванных по мобилизации и тех, кто заключил контракт. Теперь ушедший на военную службу сотрудник не может быть уволен. После завершения службы у него есть три месяца, чтобы вернуться к работе. Если демобилизованный не приступит к обязанностям в этот срок, работодатель сможет его уволить.
Министр обороны Сергей Шойгу 18 октября отчитался о завершении мобилизации. Всего, по словам Путина, было призвано 318 тыс. человек с учетом добровольцев.