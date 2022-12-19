Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства получать услуги суррогатных матерей на территории России, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь подписать договор на оказание таких услуг с суррогатной матерью смогут только состоящие в браке российские граждане или одинокие женщины. Ребенок, рожденный такой матерью, приобретает гражданство России по рождению.

Ранее, 8 декабря, законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума, 14 декабря его одобрил Совет Федерации.

Авторы документа — депутаты Госдумы от «Единой России» вице-спикер Петр Толстой, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, Дмитрий Хубезов, Ольга Тимофеева и Василий Пискарев, а также сенатор Маргарита Павлова.

Ранее в мобильном приложении «Справочник врача» провели опрос среди 7,5 тыс. респондентов, в том числе врачей-специалистов (69%), среднего медицинского персонала (12%) и студентов медвузов (19%). Исследование показало, что запрет на услуги суррогатных матерей — гражданок России для иностранцев не поддерживают 47,7% опрошенных. Глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи Федор Лукьянов, напротив, призывал запретить «экспорт» детей, рожденных в России суррогатными матерями, в условиях санкций.

Толстой как соавтор законопроекта подчеркивал, что будет продвигать документ вопреки противодействию лоббистов. Он заявил, что некто, например, на высокопоставленных должностях в исполнительной власти мешает принятию закона. «Кто-то получает профит, а рожденные в России и не отмеченные ни в каких документах младенцы отправляются либо на усыновление гомосексуальным парам на Западе либо на органы», — говорил парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также высказывал мнение, что принятие законопроекта позволить предотвратить торговлю детьми и не допустить их попадания в однополые семьи и продажи на органы. За рубеж, по словам политика, за последние годы вывезли 45 тыс. детей, рожденных суррогатными матерями.