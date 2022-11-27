Володин назвал срок запрета суррогатного материнства для иностранцев

Законопроект прошел первое чтение, правительство выступило с рядом замечаний, указав, в частности, на «избыточность» поправок законодательства. Володин назвал суррогатное материнство нелегальным бизнесом с оборотом в €2 млрд

Вячеслав Володин (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Госдума в начале декабря примет решение по запрету суррогатного материнства для иностранцев, заявил в телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он выступил в поддержку этой инициативы, призвав сделать для все возможное для «защиты детей».

«Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары», — написал Володин.

По его словам, за последние годы за рубеж вывезли 45 тыс. детей, которые были рождены суррогатными матерями. Спикер Думы назвал происходящее нелегальным бизнесом, с бюджетом, превышающим €2 млрд.

Два дня назад, 25 ноября, соавтор соответствующего законопроекта вице-спикер Петр Толстой сообщил о намерении продвигать документ, несмотря на противодействие лоббистов. Он выразил уверенность, что некто, например, на высокопоставленных должностях в исполнительной власти, мешает принятию закона. «Кто-то получает профит, а рожденные в России и не отмеченные ни в каких документах младенцы отправляются либо на усыновление гомосексуальным парам на Западе, либо на органы», — рассказал он, передавала «Российская газета».

Законопроект внесли в Думу в декабре прошлого года, он предполагает внесение поправок в Семейный кодекс, ФЗ «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации» и другие федеральные законы.

В частности, в Семейный кодекс предлагает внести поправку о том что родителями рожденного суррогатной матерью ребенка могут быть записаны только либо люди, которые состоят в браке между собой, причем как минимум один из них должен быть гражданином России, либо одинокая женщина, также имеющая гражданство России. В действующей редакции кодекса оговорка о гражданстве отсутствует. Документ определяет несколько условий, согласно которым рожденный суррогатной матерью ребенок приобретает российское гражданство.

Правительство в целом инициативу поддержало, но указало на несколько замечаний, которые необходимо учесть при доработке законопроекта. В отзыве кабмина сказано, что регулирование приобретения ребенком российского гражданства России, поскольку это уже закреплено в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», а предложенные нормы не согласуются с понятием института гражданства России. К тому же, в правительстве считают необходимым увязать возможность использования института суррогатного материнства иностранцами, состоящими в браке с россиянином, со сроком совместного проживания в браке и проживания в России.

Госдума приняла законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев в первом чтении полгода назад — в конце мая