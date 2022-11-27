Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 08:38
Володин назвал срок запрета суррогатного материнства для иностранцев Общество, 08:20
Россияне назвали самые бесполезные подарки. Список Life, 08:00
Российский интерьерный и мебельный дизайн: 10 отечественных брендов РБК Стиль и МНИИД, 07:51
FT узнала о звонках Маска покидающим Twitter из-за «хаоса» рекламодателям Технологии и медиа, 07:50
В Китае четвертый день подряд выявили рекордное число заболевших COVID-19 Общество, 07:29
Лидер КНДР назвал конечной целью обладание самым мощным ядерным оружием Политика, 07:03
Черная пятница: -50% на все интенсивы!
Купите сейчас, а обучение начните в удобное время
Подробнее
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:59
Тайвань зафиксировал приближение восьми самолетов и четырех кораблей КНР Политика, 06:54
Император Японии Нарухито провел повторное исследование простаты Политика, 06:23
Более 70% немцев не поддержали возвращение Меркель на пост канцлера Политика, 06:13
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 06:03
Власти Северной Кореи показали новое фото Ким Чен Ына с дочерью Политика, 05:51
Итальянский модельер Ренато Балестра умер на 99-м году жизни Общество, 05:19
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Володин назвал срок запрета суррогатного материнства для иностранцев

Володин: суррогатное материнство для иностранцев будет запрещено в начале декабря
Законопроект прошел первое чтение, правительство выступило с рядом замечаний, указав, в частности, на «избыточность» поправок законодательства. Володин назвал суррогатное материнство нелегальным бизнесом с оборотом в €2 млрд
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Госдума в начале декабря примет решение по запрету суррогатного материнства для иностранцев, заявил в телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он выступил в поддержку этой инициативы, призвав сделать для все возможное для «защиты детей».

«Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары», — написал Володин.

По его словам, за последние годы за рубеж вывезли 45 тыс. детей, которые были рождены суррогатными матерями. Спикер Думы назвал происходящее нелегальным бизнесом, с бюджетом, превышающим €2 млрд.

Два дня назад, 25 ноября, соавтор соответствующего законопроекта вице-спикер Петр Толстой сообщил о намерении продвигать документ, несмотря на противодействие лоббистов. Он выразил уверенность, что некто, например, на высокопоставленных должностях в исполнительной власти, мешает принятию закона. «Кто-то получает профит, а рожденные в России и не отмеченные ни в каких документах младенцы отправляются либо на усыновление гомосексуальным парам на Западе, либо на органы», — рассказал он, передавала «Российская газета».

Законопроект внесли в Думу в декабре прошлого года, он предполагает внесение поправок в Семейный кодекс, ФЗ «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации» и другие федеральные законы.

В частности, в Семейный кодекс предлагает внести поправку о том что родителями рожденного суррогатной матерью ребенка могут быть записаны только либо люди, которые состоят в браке между собой, причем как минимум один из них должен быть гражданином России, либо одинокая женщина, также имеющая гражданство России. В действующей редакции кодекса оговорка о гражданстве отсутствует. Документ определяет несколько условий, согласно которым рожденный суррогатной матерью ребенок приобретает российское гражданство.

Читайте на РБК Pro
Падение ВВП России, ослабление доллара: что прогнозируют эксперты ОЭСР
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт
Эмбарго ЕС: что будет с российскими нефтяными компаниями и акциями
Лучшие дивидендные акции: от кого ждать выплат за 2022 год

Правительство в целом инициативу поддержало, но указало на несколько замечаний, которые необходимо учесть при доработке законопроекта. В отзыве кабмина сказано, что регулирование приобретения ребенком российского гражданства России, поскольку это уже закреплено в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», а предложенные нормы не согласуются с понятием института гражданства России. К тому же, в правительстве считают необходимым увязать возможность использования института суррогатного материнства иностранцами, состоящими в браке с россиянином, со сроком совместного проживания в браке и проживания в России.

Госдума приняла законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев в первом чтении полгода назад — в конце мая

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вячеслав Володин Госдума суррогатное материнство

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Госдуму внесли проект о маткапитале отцам детей от суррогатных матерей
Общество
В Думе оценили срок принятия закона о запрете суррогатного материнства
Политика
Кабмин поддержал запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter