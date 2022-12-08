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Общество ,  
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Дума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Услуга останется разрешенной для состоящих в паре россиян или одиноких россиянок, после рождения в России ребенок получает гражданство. Около половины врачей выступали против запрета для иностранцев, поддержали идею только треть
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о запрете на территории России суррогатного материнства для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Теперь документ должен получить одобрение Совфеда и президента.

Состоящие в браке российские граждане или одинокие женщины по-прежнему смогут воспользоваться суррогатным материнством. Если ребенок рожден в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве, он приобретает российское гражданство по рождению.

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он рассказывал ранее, что за последние годы за рубеж вывезли 45 тыс. детей, рожденных суррогатными матерями. Спикер Думы назвал происходящее нелегальным бизнесом с бюджетом, превышающим €2 млрд.

Соавтор законопроекта вице-спикер Петр Толстой в конце ноября заявил, что будет продвигать документ вопреки противодействию лоббистов. Депутат выразил уверенность, что некто, например, на высокопоставленных должностях в исполнительной власти мешает принятию закона. «Кто-то получает профит, а рожденные в России и не отмеченные ни в каких документах младенцы отправляются либо на усыновление гомосексуальным парам на Западе, либо на органы», — утверждал Толстой.

Гражданка России может выступать суррогатной матерью для заказчиков-иностранцев — так считает почти половина отечественных медработников (47,7%), показал опрос, проведенный мобильным приложением «Справочник врача». Треть опрошенных (35,1%), напротив, высказали несогласие с этим тезисом, еще 17% затруднились с ответом.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума Вячеслав Володин суррогатное материнство
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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