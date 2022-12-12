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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор ответил на сообщения о блокировке VPN-сервиса Surfshark

Роскомнадзор на фоне проблем с Surfshark напомнил о блокировке сервисов, нарушающих закон
Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Роскомнадзор постоянно обновляет перечень работающих в России VPN и ограничивает работу нарушающих российское законодательство сервисов. Так в ведомстве ответили на просьбу РБК прокомментировать проблемы в работе Surfshark VPN.

«Согласно закону «О связи» средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду», — пояснили в Роскомнадзоре.

11 декабря некоторые пользователи Twitter сообщили, что Surfshark перестал работать в России: пользователи не могут подключиться к серверу ни одной из стран.

РБК направил запрос в Surfshark.

Пользователи в России активно стали пользоваться VPN-сервисами после начала военной операции на Украине и блокировки Facebook и Instagram (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена в России). В марте—июле Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-приложений по версии AppMagic, который анализирует рынок мобильных приложений.

В июне Роскомнадзор начал ограничивать работу на территории страны сервисов, нарушающих российские законы. C 2017 года в России запрещены VPN-сервисы и анонимайзеры, которые помогают обходить блокировку запрещенных сайтов.

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