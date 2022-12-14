Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россияне смогут подать электронное заявление на получение единого пособия для нуждающихся на «Госуслугах» с 28 декабря, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с правительством, трансляцию вел РБК.

«Закон об этой мере поддержки вступает в силу 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря», — сказал он

После 1 января все заявления граждан передадут в Фонд социального страхования для рассмотрения. Первые выплаты семьи должны получить в этом же месяце.

Президент России Владимир Путин установил единое пособие малообеспеченным семьям в связи с рождением и воспитанием ребенка 21 ноября. Как пояснял Котяков, пособие объединяет несколько ранее действовавших мер поддержки, в том числе:

ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;

пособие по уходу за ребенком в связи с материнством;

ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Право на универсальную выплату имеют нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет, при условии, что они имеют гражданство России и постоянно проживают на ее территории. Выплаты положены семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи.

Минтруд уточнил, что средний размер пособия на одного ребенка по стране составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. руб.. Выплаты нуждающимся беременным женщинам в среднем по России увеличатся до 15,7 тыс. руб.

Анонсируя единое пособие 8 ноября на совещании по вопросу поддержки семей с детьми, президент призвал сделать оформление и получение выплаты «максимально понятными, простыми, удобными для граждан». По словам Котякова, заявление можно подать в электронном виде через «Госуслуги» или лично в отделении Фонда социального страхования и МФЦ с 9 января 2023 года.