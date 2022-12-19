Володин призвал не разделять «погибших за Родину» после письма Пригожина

Спикер Думы Володин призвал не разделять «погибших за Родину» в ответ на письмо Пригожина

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Нельзя разделять ни сражающихся, ни погибших военных, кем бы они ни были, в том числе это относится и к бойцам частных военных компаний (ЧВК), заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, передает «РИА Новости».

«На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину», — сказал он, комментируя направленное в его адрес письмо основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которое опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале.

В обращении бизнесмен рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении погибшего в ноябре «вагнеровца» Дмитрия Меньшикова на Аллее славы Белоостровского кладбища города. По словам Пригожина, в Петербурге «создалась антироссийская и антипатриотическая коалиция во главе с губернатором» Александром Бегловым, которая «регулярно» нарушает права участников спецоперации. Пригожин попросил Володина организовать выездную комиссию для решения вопроса с захоронением Меньшикова.

Володин добавил, что власти в регионах «должны сделать все», чтобы отдать погибшим за свою страну «последние почести, увековечить память, поддержать семью».

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Пригожин не в первый раз выступает с критикой властей Санкт-Петербурга, и в частности губернатора города. В ноябре бизнесмен направил в Генеральную прокуратуру России и департамент военной контрразведки ФСБ страны заявление с просьбой проверить Беглова по ст. 275 УК России (государственная измена), но детали заявления не разглашались.



В октябре Пригожин тоже обращался в Генпрокуратуру, чтобы та проверила «факт создания» петербургским губернатором «организованного преступного сообщества <...> с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников». В администрации Санкт-Петербурга тогда отказались комментировать эти действия, «направленные на создание условий для недобросовестной конкуренции».



