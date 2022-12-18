Путин рассказал молодежи о вере в перемены в лучшее

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Положение дел в России меняется в лучшую сторону, заявил президент страны Владимир Путин в видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым», — сказал Путин.

Президент пояснил, что говорит о мире, в котором «все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение». В нем все могут следовать своим традициям, говорить на родном языке, чтить предков, у всех есть возможность «для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит», добавил он.

Путин в июле, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», объявил о начале новой эпохи в мировой истории. Из него уходит однополярность, ставшая тормозом для развития, сказал президент России. В нем существует «модель тотального доминирования золотого миллиарда», которая делит народы «на первый и второй сорт», а потому «является расистской и неоколониальной по сути своей», говорил он.

Миропорядок, по мнению Путина, становится более справедливым, но Запад не хочет мириться с тем, что его «однополярная гегемония рушится», и «создает новые проблемы». В частности, там прорабатывают «сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», утверждал президент.

Справедливый мир, по словам главы государства, должен основываться на международном праве, а не на правилах, которые откуда-то «выковыривали» отдельные страны. В нем не должно быть диктата одной страны, «которая возомнила себя представителем Господа Бога на земле, а может быть, даже и выше», говорил он.

На вопрос о том, почему проблемы не удается решить миром, президент отвечал, что «международное право постоянно попирается». Заявления о нарушениях международного права со стороны России Путин опровергал, отмечая, что это «абсолютно не соответствует действительности».