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Политика ,  
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Глава ВЦИОМ счел временным проявление космополитизма у молодежи

Глава ВЦИОМ Федоров заявил о широком проявлении космополитизма у россиян 18-24 лет
Наибольшее проявление космополитизма наблюдается среди россиян в возрасте 18-24 лет, заявил глава ВЦИОМ
Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»
Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

Космополитизм широко проявляется среди граждан 18-24 лет, но это не характерная особенность российской молодежи, а «временная флуктуация», считает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Он назвал проявления космополитизма в вышеуказанной возрастной категории проблемой, но заявил, что среди граждан подросткового возраста (14-17 лет) такие взгляды распространены гораздо меньше.

Космополитизм представляет собой мировоззрение «мирового гражданства», ставящее интересы и ценности всего человечества выше интересов отдельных наций и государств.

«В целом космополитизм можно считать не характерной особенностью молодежи, а такой временной флуктуацией, которая сформировалась, но сейчас постепенно, скорее всего, начнет уходить в связи с естественными изменениям», — сказал Федоров (цитата по «РИА Новости»).

Результаты исследования ВЦИОМ среди россиян от 14 до 35 лет показывают, что больше всего склонны ощущать себя «гражданами мира» молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (38%), а также в возрасте от 30 до 35 лет (28%). Среди россиян 25-29 лет таких 23%, а в категории 14-17 лет — 11%, указывает агентство. 

«В 14 лет чаще всего хочется заявить о себе миру, …в 18 лет хочется… изменить его под себя, а дальше, ближе к 30, уже хочется гармонии, стабильности, уже хочется мира, комфорта в семье. И это все наша с вами молодежь», — считает глава ВЦИОМ.

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Патриотами среди российских учеников средней и старшей школы себя считают 68% опрошенных, при этом 46% из них заявили о готовности эмигрировать, показывали в сентябре результаты исследования Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Больше всего назвавших себя патриотами оказалось в категории 14-15 лет (70%), среди 19-летних доля молодых людей с такими взглядами составила 64%.

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ВЦИОМ Валерий Федоров молодежь
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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