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Бербок выступила против прекращения огня на российских условиях

Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Завершение боевых действий на российских условиях не положит конец тому, что переживает украинский народ на занятых российскими войсками территориях. Об этом в интервью BILD заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Они (украинцы, проживающие на территориях под контролем России. — РБК) не хотят ничего, кроме свободы и безопасности для своих семей на Рождество», — заявила Бербок.

При этом Бербок отметила, что боевые действия могут быть прекращены по инициативе российской стороны. «Все, что [президенту Владимиру Путину] нужно сделать, это приказать своим солдатам отступить», — сказала она.

Ранее Бербок вместе с главой МИД Польши Збигнев Рау осудили референдумы и заявили, что никогда не признают их итогов. Рау также добавил, что военные действия на Украине должны закончиться полным восстановлением территориальной целостности страны, а Россия должна выплатить Киеву репарации.

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях подчеркивал готовность идти на переговоры с Киевом, однако заявил, что Москва не уступит новые территории. В марте российские войска заняли город Херсон. В сентябре там прошел референдум о вхождении в состав России. 9 ноября министр обороны объявил об отводе войск из Херсона для занятия обороны на левом берегу Днепра.

Теги
Украина Германия Анналена Бербок Владимир Путин Военная операция на Украине
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