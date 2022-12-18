Антонов заявил об оставшихся в периоде «холодной войны» политиках США

Антонов предположил, что США необходимо самоутверждаться через конкуренцию с Россией

Многие политики в США все еще думают и действуют в соответствии с нормами «холодной войны», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

Он задался вопросом, для чего США «так важно создать зону нестабильности» у российских границ. По мнению Антонова, Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Москвой. Он считает, что соперничество между Россией и США не может прекратиться в одночасье.

Тем не менее, подчеркнул Антонов, если оно должно продолжаться, то это противостояние должно быть взаимоуважительным. «Это основа как дипломатической практики, так и элементарного человеческого общения», — подчеркнул дипломат.

16 декабря российское посольство в США назвало введенные Вашингтоном санкции против Москвы признаком "бессильной злобы". «На сей раз среди инструментов «наказания» нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?» — задались вопросом в посольстве.

США 15 декабря ввели санкции против нескольких структур группы ВТБ, в том числе компании «Ситибайк» — юрлица московского велопроката. Против самого банка ограничения были введены в феврале, почти сразу после начала боевых действий на Украине.

Ограничения были введены и в отношении главы «Норникеля» и президента «Интерроса» Владимира Потанина, самого «Интерроса», Росбанка. Также под санкции попали жена и дети Потанина, глава РЖД Олег Белозеров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы Минфина Алексей Сазанов. В санкционный список внесли более 20 глав российских регионов, в том числе губернаторов Курской области Романа Старовойта, Брянской области Александра Богомаза, Челябинской области Алексея Текслера, Красноярского края Александра Усса, Московской области Андрея Воробьева и Калининградской области Антона Алиханова.

Москва считает вводимые санкции западных стран нелегитимными.