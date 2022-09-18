Байден отказался считать текущую ситуацию в мире «новой холодной войной»

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден не считает, что мир находится на стадии «новой, более сложной холодной войны». Об этом он заявил в интервью CBS.

«Послушайте, когда председатель [КНР] Си [Цзиньпин] пригласил [президента России Владимира] Путина в Пекин во время Олимпиады, <...> спустя некоторое время я позвонил председателю Си. Не для того, чтобы угрожать ему, а просто чтобы сказать...<...> Я сказал: «Если вы думаете, что американцы и другие продолжат инвестировать в Китай после нарушения санкций, которые введены против России, я думаю, что вы крупно ошибаетесь. Но это ваше решение». По словам Байдена, до сих пор американская сторона не видела доказательств поставок оружия России из Китая для использования на Украине.

В ранее опубликованном фрагменте этого же интервью американский лидер сказал, что, если Россия применит на Украине ядерное оружие, это сделает Москву «еще большим изгоем» и «изменит лицо войны, как ничто со времен Второй мировой войны».

Россия и Соединенные Штаты — крупнейшие в мире ядерные державы. Отношения между ними обострились после начала военной операции на Украине. США, Евросоюз, Канада, Австралия, Япония и другие страны осудили действия Москвы и ввели против нее жесткие санкции. Многие из них после начала конфликта передавали Украине военную помощь.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заврешении «эры после холодной войны» и обвинил в этом «напористый Китай», который «бросает вызов мировому порядку». В мае о возможности новой холодной войны «с ядерным оттенком» и взрывным ростом крайнего национализма предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Пекин призывал не допустить, чтобы кризис на Украине стал предлогом для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации». Власти Китая призывали к дипломатическому решению конфликта, но не присоединились к антироссийским санкциям.

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По мнению зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, отношения страны с «западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединенными Штатами Америки», сейчас еще хуже, чем в период холодной войны.