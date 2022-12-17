В Иране из-за протестов арестовали актрису получившего «Оскар» фильма

В Иране арестовали актрису Таране Алидусти, сыгравшую в фильме «Коммивояжер», который в 2017 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», из-за поддержки протестного движения, сообщает Tasnim со ссылкой на информированный источник.

«Таране Алидусти была арестована за ее действия по распространению ложных и искаженных материалов, разжиганию хаоса и поддержке антииранских движений», — рассказал собеседник агентства.

Mashregh добавляет, что в прокуратуру Тегерана в последние недели вызывали ряд знаменитостей в связи с публикацией «неподтвержденных комментариев о недавних событиях, а также публикацией подстрекательских материалов в поддержку предыдущих уличных беспорядков». Некоторые из них также были арестованы по решению суда, отмечает агентство.

Речь идет о протестах в Иране, которые начались в сентябре после смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Точные причины смерти Амини не установлены, однако ее родные настаивали, что до задержания у нее не было проблем со здоровьем.

Масштабные протесты в поддержку Амини и всех женщин, обязанных носить хиджабы, охватили большую часть страны и спровоцировали столкновения с полицией и военными. По данным иранского Совета национальной безопасности, к началу декабря в ходе беспорядков погибли более 200 человек.

Алидусти выступала в поддержку протестующих. Так, в ноябре она опубликовала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) фотографию без хиджаба. В руках у нее была табличка с надписью «Женщина, жизнь, свобода» на курдском языке, что было одним из лозунгов демонстрантов.

В конце ноября, как сообщали CNN и Reuters, была арестована племянница верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, из-за призыва к демократическим странам отозвать своих представителей из Ирана и выслать иранских представителей из собственных стран на фоне протестов.

К декабрю протесты стихли. 4 декабря в Иране упразднили полицию нравов. Как заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери, эта структура не имела «никакого отношения к судебной системе, и она была закрыта». Кроме того, он сообщил о работе над изменением закона, обязывающего женщин носить хиджаб. О каких именно поправках идет речь, он не уточнил.