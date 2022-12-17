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Телеканал РТР обжаловал отзыв лицензии властями Молдавии

Телеканал "РТР Молдова" обжаловал отзыв лицензии на вещание

Русскоязычный телеканал «РТР Молдова», которого лишили лицензии на вещание в республике, уже обжаловал это решение комиссии по чрезвычайным ситуация, говорится в официальном заявлении телеканала, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Уточняется, что рассмотрение заявления должно состояться в течение трех суток.

Вечером 16 декабря комиссия приняла решение об отзыве лицензий на вещание в Молдавии у шести русскоязычных телеканалов: помимо «РТР Молдова» в список попали «Первый в Молдове», Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ». Они должны прекратить вещание 19 декабря. Комиссия объяснила такое решение недостаточно корректным освещением событий в стране и российской военной операции на Украине этими каналами.

В РТР заявили, что всегда старались предоставить зрителям возможность «увидеть и услышать мнения всех сторон, всех политических партий и формирований, быть корректными и объективными при освещении важных событий». Решение комиссии телеканал назвал «первым, беспрецедентным в истории нашей страны актом нарушения свободы слова, нарушения прав граждан на доступ к информации и принципа независимости средств массовой информации».

Российский МИД счел запрет на вещание шести телеканалов «надругательством над принципом плюрализма СМИ» и «грубейшим попранием права на свободу доступа к информации» и «циничным ущемлением прав национальных меньшинств». Ведомство потребовало от профильных международных организаций дать оценку произошедшему и принять меры.

«Первый в Молдове» и Accent TV также до этого выпустили заявления, в которых призвали международное сообщество дать оценку действиям властей Молдавии.

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TV8 указывал, что каналы, которым запретили вещание, «контролируются» молдавским депутатом Иланом Шором и Социалистической партией Молдавии. Он в 2017 году был приговорен к семи с половиной годам по делу о банковском мошенничестве. Шор подал апелляцию, а в 2019 году уехал из страны. МВД Молдавии объявило его в международный розыск, с осени 2022-го Шор находится под санкциями США и Великобритании.

Президент Молдавии Майя Санду, комментируя решение комиссии, назвала «защиту информационного пространства» важным шагом «по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, попадающими под международные санкции».

Теги
Молдавия телеканал Отзыв лицензии
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