В ЦБ заявили о риске рецессии при резком увеличении выпуска товаров

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Резкое увеличение выпуска товаров или услуг может быстро привести к рецессии, заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева на конференции «Просветительские дни РЭШ памяти Гура Офера».

Она отметила, что в экономике есть противоречие между краткосрочной эффективностью и долгосрочной устойчивостью. «Если вы хотите в этом году максимально увеличить выпуск, ждите в следующем году рецессию, потому что у вас будут переиспользованы ресурсы, начнется инфляция, начнутся проблемы, и вы упадете в рецессию», — пояснила Юдаева.

Для долгосрочного развития правильнее иметь плавное развитие экономики, считает она. По ее словам, задача денежно-кредитной политики и бюджетной политики — обеспечить это более плавное развитие с небольшими колебаниями вокруг тренда.

ЦБ в апрельском докладе писал (.pdf), что в предстоящие годы экономический выпуск в России сократится, в частности «из-за потери эффективности и добавленной стоимости в результате частичного переключения на альтернативный, менее технологичный, менее качественный и более дорогой импорт и вынужденное импортозамещение». «Что касается будущих темпов роста потенциального ВВП, то однозначно судить о том, ускорятся они или замедлятся, пока нельзя», — полагали в ЦБ.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв считает, что в 2026–2030 годах среднегодовой темп прироста экономики России замедлится до 1,7%, а в 2031–2040 годах — до 1,6%. Если экономика России пойдет по инерционному сценарию, в 2040–2050-х годах ее рост едва превысит 1% в год. Ускорить рост ВВП могут технологические нововведения и изменение бюджетной политики, считает он.

Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) называл инерционный сценарий экономического развития наиболее вероятным для России. Реализовать целостную политику развития невозможно из-за нестабильности экономической и внешнеполитической ситуации. Россия может столкнуться с глубокой и длительной рецессией по мере увеличения влияния американских и европейский санкций, говорится в отчете, подготовленном для российского правительства, писал Bloomberg.