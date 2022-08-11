Эксперты назвали три сценария развития экономики России под санкциями

С наибольшей вероятностью экономика России пойдет по пути инерционного развития, который приведет к новому застою, прогнозируют в ЦМАКП. Но в случае эскалации военного конфликта возможна и автаркия — в ущерб благосостоянию россиян

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Какие варианты видит ЦМАКП

Все разумные сценарии развития экономики России подразумевают сохранение санкционного давления по крайней мере на перспективе 10–15 лет — «переждать» санкции, в отличие от пандемии, не получится. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), подготовленном руководителем направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Дмитрием Белоусовым. При этом санкционный режим всегда подвергается постепенной эрозии, и уже через три-четыре года возникают формальные или фактические изъятия из него, уточняется в докладе.

В этих условиях в ЦМАКП выделяют три следующих возможных варианта развития экономики России.

«Автаркия» (вероятность реализации — 13%)

Этот сценарий предполагает, что Россия в максимально возможной степени «делает все сама», пусть и за счет снижения технологического уровня выпускаемой продукции, падения ее потребительских и эксплуатационных характеристик, снижения уровня жизни населения. В фактически сложившихся условиях реализация такого варианта маловероятна, однако в случае дальнейшей эскалации конфликта России со странами — геополитическими противниками и последующего перехода к «военной экономике» он может оказаться едва ли не единственно возможным, предупреждает Белоусов.

«Институциональная инерция» (вероятность реализации — 47%)

Читайте на РБК Pro Pro Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Статьи Pro В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию Статьи Pro Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Статьи Pro «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами Статьи Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro Если с ребенком трудно. Что делать, если больше нет сил терпеть? Если с ребенком трудно. Что делать, если больше нет сил терпеть? Саммари Pro Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков Статьи Pro Масштабный пожар на складе Ozon. Как это скажется на его результатах Масштабный пожар на складе Ozon. Как это скажется на его результатах Статьи

В данном сценарии власти признают, что уровень нестабильности экономической и внешнеполитической ситуации настолько высок, что реализовать сколько-нибудь целостную политику развития невозможно, ибо ситуация будет меняться быстрее, чем может быть получен разумный результат. Поэтому все, что можно сделать, — это поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность, обеспечивать устойчивое финансирование бюджетных обязательств, реализовывать наиболее очевидные и ограниченные по срокам инвестиционные проекты. Эта политика хорошо знакома россиянам по последним 15 годам, отмечается в докладе.

В данном сценарии после спада в 2022–2023 годах до 2030-го прогнозируется рост инвестиций, не превышающий 2,5% в год, что не позволит повышать производительность труда и реальные зарплаты ни в коммерческом секторе, ни в бюджетном. При этом уровень безработицы в этом сценарии остается довольно высоким — 5,5–6%, а уровень потребления населения меняется тем же темпом, что и инвестиции.

«Результатом такой политики в качественно новых условиях может стать затяжная стагнация, с экономической динамикой порядка 1,5% в год, с постепенно нарастающим отставанием в сферах технологий, уровне и качестве жизни, национальной безопасности», — предупреждает Белоусов.

Кроме того, по его мнению, в рассматриваемом сценарии будет расти серый сектор экономики, привлекающий импорт по неформальным каналам, а значит, и соответствующие группы неформальных предпринимателей — по модели 1980-х. Такая ситуация способна породить социальный конфликт между элитами — «традиционными» и «новыми» (с высокой вероятностью антисистемными). В целом же уровень жизни населения будет стагнировать, и на фоне отсутствия прогресса в развитии инфраструктуры это может спровоцировать напряженность в регионах.

В итоге стремление «все стабилизировать» в новых условиях приведет скорее к дестабилизации. «Новый застой» как сколько-нибудь позитивный вариант попросту невозможен, констатирует Белоусов.

«Борьба за рост» (вероятность реализации — 40%)

В рамках данного сценария (его ЦМАКП считает целевым) предполагается приложение усилий, направленных на модернизацию российской экономики в новых условиях. Он будет характеризоваться совместными действиями властей и бизнеса, в результате которых расширение роли государства будет балансироваться активностью частных компаний. Это воспрепятствует «окостенению» политики и опасному застою в экономике и обществе. Кроме того, сценарий подразумевает заимствование технологий (в том числе «улучшающее заимствование» по образцу Китая) и максимально активный выход на доступные рынки при стремлении избежать становления Китая или какой-либо другой крупной страны как монопольного внешнеэкономического партнера России.

Такое развитие событий позволит инвестициям в основной капитал расти темпом 3,5% в год и выше, даст возможность доходам населения увеличиваться на 2,5–3,7% в год, а уровню безработицы — держаться на естественном для России уровне 4,5–5%.

«В итоге темп экономического роста сможет достигнуть на прогнозном периоде 2,5–2,7%, что почти соответствует предкризисным проектировкам (3%)», — говорится в докладе.

«При подготовке прогноза социально-экономического развития мы традиционно взаимодействуем с ведущими российскими экспертами по макроэкономике, в том числе ЦМАКП. Свой прогноз официально представим в сентябре в рамках бюджетного процесса», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

Что говорят другие экономисты

Основная развилка для российской экономики сейчас связана не со степенью активности государства и бизнеса, как следует из второго и третьего сценария ЦМАКП, а с перспективами военной операции на Украине, полагает доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ Олег Буклемишев. По его мнению, нынешняя ситуация в России скорее соответствует сценарию «автаркии».

«Если Россия будет долго воевать и, соответственно, будет длительное время под санкциями, это множит второй и третий сценарии на ноль. В этом случае с экономикой все будет намного хуже, чем можно представить: после неизбежного провала ВВП качество восстановительного роста будет низким, так как мы будем не удовлетворять потребности населения и развивать что-то новое, а потихоньку гнить и заполнять ниши, освобожденные западным бизнесом», — категоричен эксперт.

В какой-то степени страна уже пошла по пути «автаркии», соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Модернизационный сценарий я бы вообще не рассматривала, потому что он невозможен для экономики, которая не имеет доступа к внешним технологиям. С наибольшей вероятностью будет реализован сценарий, подразумевающий снижение производительности труда [«институциональная инерция»]», — сказала она.

При этом темпы роста экономики будут зависеть от того, удастся ли России найти новых торговых партнеров и закупать оборудование, таким образом оставаясь вовлеченной в рынок технологий, полагает Орлова. В противном случае страна уйдет в полную экономическую изоляцию, что в краткосрочной перспективе будет чревато намного более серьезным спадом.