СК назвал основные версии крушения вертолета в Бурятии

Фото: СК РФ

Крушение вертолета Ми-8 в Бурятии могло произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов. Об этом сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — говорится в сообщении ведомства.

16 декабря вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту Байкал. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. Как сообщал глава республики Алексей Цыденов, вертолет еще не был передан заказчику и не эксплуатировался.

Video

15 ноября вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Находившиеся на борту четыре человека получили травмы разной степени тяжести. В августе также Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе, в результате чего пострадали семь человек.