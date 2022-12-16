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Власти Бурятии назвали возможные причины крушения вертолета Ми-8

Глава Бурятии Цыденов: причиной крушения Ми-8 могла стать ошибка экипажа или неисправность

Предварительной причиной крушения вертолета Ми-8 в Бурятии могла стать ошибка пилотов или техническая неисправность. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.

«Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена», — цитирует пресс-служба слова Цыденова.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что семьям погибших членов экипажа выплатят материальную помощь в размере 1 млн руб. Губернатор добавил, что Авиационный завод Улан-Удэ, которому принадлежал вертолет, также выплатит компенсацию.

Вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту Байкал днем 16 декабря. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.

По словам Цыденова, вертолет еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации.

Теги
Бурятия крушение Вертолет Ми-8
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