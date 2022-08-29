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Под Сургутом 7 человек пострадали при вынужденной посадке Ми-8

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе, пострадали семь человек, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Горизонт», инцидент произошел в 17 км. от села Угут в Сургутском районе.

Как рассказали РБК в региональном управлении МЧС, сообщение о вынужденной посадке поступило в 13:55 по Москве, на место происшествия отправили вертолет Ми-8.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте уточнили, что жесткая посадка произошла возле села Каюково. К месту происшествия выехали следователи и криминалисты.

В июне в Якутии разбился вертолет Ми-8, участвовавший в тушении лесных пожаров.

Теги
Вертолет Ми-8 вынужденная посадка ХМАО Сургут новости
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