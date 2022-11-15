Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области. Находившиеся на борту четыре человека получили травмы разной степени тяжести

Вертолет Ми-8 (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press )

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Иркутском, пострадали четыре человека, сообщили «Интерфаксу» в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

«Вертолет Ми-8 местной авиакомпании выполнял технический рейс и совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту было четыре человека, они получили травмы различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС мэр района Игорь Федоровский, на борту были три члена экипажа и стюардесса. По его словам, вертолет совершил аварийную посадку в 78 км от поселка Жигалово.

С начала года власти уже несколько раз сообщали о крушениях Ми-8. Так, в июне в Якутии разбился вертолет, участвовавший в тушении лесных пожаров. А в конце августа другой Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе: в результате пострадали семь человек.