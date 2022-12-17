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В Ставрополье возбудили уголовное дело из-за гибели 800 журавлей

СК Ставрополья возбудил уголовное дело по факту гибели 800 журавлей
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Петровском округе Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту обнаружения не менее 800 мертвых журавлей. Об этом сообщило управление СК по Ставропольскому краю.

«В ноябре текущего года на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей птиц серого журавля», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что эти птицы занесены в Красную книгу Ставропольского края. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 249 УК (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

В результате химико-токсикологической экспертизы в тушках был обнаружен яд, приведший к смерти. Следственное управление отметило, что в ноябре был использован препарат для борьбы с грызунами, нанесенный на поверхность почвы, и при несоблюдении технологии наступили «тяжкие последствия для окружающей среды в виде гибели серых журавлей, вследствие чего причинен ущерб государству».

3 декабря на побережье Каспийского моря были найдены туши 700 каспийских нерп. Эти животные внесены в Красные книги России и Дагестана. Позже их количество увеличилось до 2,5 тыс. В качестве основной версии гибели животных рассматриваются выбросы природного газа, которые вызвали у тюленей гипоксию.

Теги
Ставропольский край Следственный комитет яд птицы
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