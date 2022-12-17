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Метро Киева возобновило работу после отключений электроэнергии

Кличко: метро Киева возобновило работу спустя сутки после отключений электроэнергии
Поезда в киевском метро перестали ходить накануне. Власти города сообщали о взрывах и сбоях в работе систем энергоснабжения

Киевское метро возобновило работу в обычном режиме в 7:30 утра (8:30 мск) 17 декабря, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

О приостановке движения поездов киевская администрация сообщила днем 16 декабря в телеграм-канале. Метро перестало работать в связи с повреждением энергосистемы и аварийными отключениями электроэнергии, говорили там.

Ожидалось, что поезда не будут курсировать до конца дня, однако к 7:10 мск движения по-прежнему не было, подземные станции работали только в качестве укрытия. Власти отправили в рейс автобусы, частично дублирующие маршруты метро.

Водоснабжение в жилых домах Киева полностью восстановлено, половине абонентов наладили теплоснабжение, добавил Кличко. Электричество появилось у двух третей абонентов, однако графики аварийных отключений по-прежнему будут действовать, уточнил мэр. Он обратил внимание на «значительный» дефицит электроэнергии в Киеве и призвал горожан экономить ее.

Утром 16 декабря в Киеве объявляли воздушную тревогу. Кличко сообщал о взрывах в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах города, работала система ПВО. Мэр также писал о повреждениях объектов инфраструктуры, в городе начались экстренные отключения света и перебои с водоснабжением.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины с 10 октября. Первая атака последовала за взрывом на Крымском мосту, который, по версии ФСБ, организовали украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты систем военного управления, связи и энергетики, говорили в Минобороны.

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После ударов на всей территории Украины начались перебои с электроснабжением. Киев зимой ждет «апокалипсис» если удары по объектам инфраструктуры не прекратятся, предупреждал Кличко. Необходимости покидать город нет, но киевляне должны быть готовы к тому, что столица останется без электро- водо- и теплоснабжения, отмечал он.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Киев Метро Украина отключение электричества
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