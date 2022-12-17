В некоторых областях Украины объявили вторую за ночь воздушную тревогу

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили вторую за ночь тревогу

В пяти областях Украины, в том числе Днепропетровской, Полтавской и Харьковской, около 2:00 по местному времени (3:00 мск) зазвучала воздушная тревога, следует из данных телеграм-канала «Карта повітряних тривог».

В этих трех областях тревога звучит уже второй раз за ночь. Ранее ее объявляли между 0:05 и 0:20 по местному времени, между 0:40-1:00 она прекратилась. До этого тревога также звучала в Черкасской, Черниговской, Сумской и некоторых других областях страны.

После 2:20 по местному времени власти стали сообщать от отбое тревоги.

Утром 16 декабря по всей стране объявили воздушную тревогу, после этого власти разных регионов стали сообщать о взрывах — в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Запорожье. Затем появились данные о попаданиях по объектам инфраструктуры, в результате чего в стране начались перебои с электроэнергией. Они затронули столицу, Харьков, Полтаву, Сумскую и Кировоградскую области и др.

«Укрэнерго» после этого объявило о чрезвычайной ситуации. Из-за ракетных обстрелов потребление объединенной энергосистемы Украины упало более чем на 50%, то есть наступил режим системной аварии (блэкаута), пояснили в «Укрэнерго».



Российское Минобороны пока не комментировало атаку. Ранее ведомство указывало, что удары наносят «по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины».

Такие обстрелы идут с начала октября — после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев.