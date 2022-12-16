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Мишустин поручил обновить документы по программе льготной ипотеки

Мишустин поручил правительству внести документы для обновления программы льготной ипотеки
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава правительства Михаил Мишустин поручил до 20 декабря внести в правительство документы для обновления льготных ипотечных программ с начала 2023 года. Об этом он сказал на заседании кабинета министров.

«В короткие сроки предстоит обеспечить выполнение инициативы главы государства по продлению льготной ипотеки по всей России до 1 июля 2024 года по ставке до 8% годовых», — заявил Мишустин. Он попросил министерство финансов внести нормативные документы в правительство, чтобы с нового года «все ипотечные программы действовали на таких условиях».

Мишустин добавил, что к программе семейной ипотеки будут добавлены семьи, у которых как минимум два ребенка младше 18 лет — им будут давать ипотеку под 6% годовых. Также для жителей новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — будут предоставляться кредиты на покупку жилья в новостройках под 2%.

15 декабря президент Владимир Путин сообщил о продлении льготной ипотеки до июля 2024 года с ростом ставки до 8%. При этом будет расширен доступ к льготной ипотеке жителям присоединенных в конце сентября территорий.

Программа льготной ипотеки действует с весны 2020 года и изначально выдавалась под 6,5% годовых. Она была создана как антикризисная мера в разгар пандемии коронавируса. В марте 2022 года ставка по ипотеке была повышена до 12% из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 20% в феврале. Позже ставка снижалась в зависимости от ключевой ставки. В июне Путин предложил снизить ее до 7%, чтобы «помочь гражданам в решении жилищных проблем».

Теги
Персоны
льготная ипотека Михаил Мишустин Кабинет министров

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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