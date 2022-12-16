Брат губернатора Подмосковья вышел из уставного капитала «Русагро»

Максим Воробьев (Фото: russaquaculture.ru)

Брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим вышел из уставного капитала агрохолдинга «Русагро», продав принадлежащие ему депозитарные расписки, сообщает компания на своем сайте.

«13 декабря 2022 года Воробьев Максим Юрьевич завершил продажу ГДР компании <...>, составляющих 9,86% от выпущенного уставного капитала, группе бизнесменов», — говорится в сообщении. Компания уточнила, что по результатам сделки Воробьев вышел из числа акционеров «Русагро».

15 декабря США ввели санкции в отношении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и его брата Максима, а также принадлежащей последнему Amereus Group, базирующейся в Сингапуре.

США добавили в санкционный список президента «Интерроса» и главу «Норильского никеля» Владимира Потанина, первого вице-губернатора Андрея Белоусова, главу РЖД Олега Белозерова, замглавы Минфина Алексея Сазанова и других. Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении девяти российских компаний из-за невозможности провести их проверки.