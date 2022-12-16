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Посольство в ЦАР оценило состояние главы «Русского дома» после покушения

Посольство в ЦАР назвало состояние главы «Русского дома» после покушения стабильно тяжелым
Дмитрий Сытый
Дмитрий Сытый (Фото: Sytyy / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Состояние директора «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого после покушения стабильно тяжелое. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в республике.

Сытого госпитализировали в Банги после покушения. Он получил анонимную посылку, в которой содержалось взрывчатое вещество. При вскрытии посылка взорвалась. В полиции ЦАР заявили «РИА Новости», что рассматривают происшествие как теракт.

В российском диппредставительстве сообщали, что состояние Сытого тяжелое, он получил контузию и потерял много крови, но угрозы жизни нет.

Агентство «РИА Новости», в распоряжении которого оказалось фото посылки, пишет, что она была отправлена от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из Того.

МИД России осудил покушение и назвал его терактом. Замглавы ведомства Михаил Богданов пообещал, что власти будут искать организаторов и исполнителей.

«Русский дом» — представительство Россотрудничества в ЦАР. Глава Россотрудничества Евгений Примаков тоже счел случившееся террористическим актом.

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