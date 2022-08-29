Yeni Şafak узнала об обращении Турции в НАТО из-за угрозы греческих С-300

По словам источника издания в турецком Минобороны, несмотря на то, что Анкара столкнулась с давлением из-за покупки С-400, Греция навела на турецкие истребители комплексы С-300, хотя заверяла, что использует их только на учениях

Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что греческие военные навели комплекс ракеты из системы С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции, сообщает издание Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком Минобороны.



28 августа телеканал CNN Türk сообщил со ссылкой на источники в минобороны Турции, что греческая сторона на острове Крит задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких самолетов-разведчиков F-16.

По данным источника Yeni Şafak, данные по инциденту будут обсуждаться с турецкими коллегами по НАТО и с США. «На нас давят по С-400, но Греция активно использует С-300. Когда мы указали на это, нам сказали: «Не используется, хранится в ангарах, используется только на учениях». Но оказалось, что это неправда», — указал собеседник издания.

Отношения между странами резко ухудшились в последние несколько месяцев из-за спора о статусе островов в восточной части Эгейского моря, которые перешли к Греции по итогам Лозаннского договора 1923 года. Страны продолжили спорить о делимитации территориальных вод и воздушного пространства, а Турция предъявила претензии Греции из-за вооружения на островах.



В конце июля лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели показал карту, на которой греческие острова в Эгейском море, а также Крит изображены как турецкие. После этого глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что страна опасается последствий подъема национализма в турецком обществе. Он подчеркнул, что условий для улучшения отношений с Турцией пока нет.