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США заявили об обсуждении расширения военного присутствия в Греции

Помощник заместителя министра обороны США по политическим делам Саша Бейкер и замглавы Минобороны Греции Никос Хардалиас обсудили расширение американского военного присутствия внутри страны, сообщила пресс-служба Пентагона.

Переговоры состоялись 11 октября в Вашингтоне. Чиновники обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и «обменялись мнениями относительно расширения военного присутствия Соединенных Штатов в бухте Суда и в других местах в Греции с целью усиления поддержки НАТО, особенно в Восточном Средиземноморье, на Балканах, в Черном море и на южном фланге альянса».

Также поднимался вопрос о «важной роли порта в Александруполисе с точки зрения обеспечения надежного доступа к восточному флангу НАТО, особенно для оказания помощи Украине».

Греция входит в НАТО с 1952 года. В бухте Суда на острове Крит находится военно-морская база ВМС Греции, которая служит опорным пунктом военно-морских сил НАТО в Восточном Средиземноморье. Также военные базы находятся на острове Кастелоризо и близ города Комотини.

Через греческий порт Александруполис НАТО перебрасывало военную технику, в том числе военные вертолеты, БПЛА, танки, артиллерию и тяжелое вооружение. Об этом писали агентство Anadolu, газета Kathimerini, а также говорили в Кремле. Порт находится на побережье Эгейского моря на северо-востоке Греции.

Переговоры Бейкер и Хардалиаса прошли на фоне обострения, которое возникло между Турцией и Грецией в последние несколько месяцев из-за спора о статусе островов в восточной части Эгейского моря, которые перешли к Греции по итогам Лозаннского договора 1923 года. Страны продолжили спорить о делимитации территориальных вод и воздушного пространства, а Турция предъявила претензии Греции из-за вооружения на островах.

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Накануне заместитель председателя турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Нуман Куртулмуш выразил недовольство военным присутствием НАТО и американских сил в Греции и призвал страну «не провоцировать» Турцию и не полагаться на союзников. Политик призвал власти Греции «не игнорировать ситуацию», возникшую на Украине «как пример».

Теги
США Греция Пентагон военное присутствие
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