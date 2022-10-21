Рубини предсказал финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»

Экономист, точно спрогнозировавший состояние мировой экономики после пандемии, полагает, что последствия нынешнего кризиса могут быть намного тяжелее, чем после 2008 года

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Американский экономист Нуриэль Рубини, генеральный директор Roubini Macro Associates, прогнозирует, что мировая экономика попадет в ловушку стагфляции, поскольку центральные банки изо всех сил пытаются сдержать инфляционные ожидания. Эту точку зрения, как отмечает Bloomberg, он выразил в интервью подкасту Odd Lots — его предыдущее выступления в этом формате агентство называет «пророческим». Тогда в мае 2020 года Рубини предупредил, что за восстановлением экономики после пандемии последует период высокой инфляции из-за сочетания шоков предложения и агрессивного смягчения политики регуляторов.

Рубини указывает на несколько факторов, которые заставляют его прогнозировать стагфляцию: это падение акций в этом году более чем на 20%, напряженность в сфере прямых инвестиций, охлаждение рынка недвижимости в США и снижение кредитования после того, как компании годами накапливали долги, пользуясь низкими процентными ставками.

Стагфляция — явление, сочетающее в себе три фактора: вялый экономический рост или его отсутствие (стагнацию), высокую инфляцию и безработицу.

По его мнению, окончательно спровоцировать шок на финансовом рынке в этих условиях может крах нескольких крупных игроков — так, как это произошло в 2008 году с Lehman Brothers.

«Есть пара крупных и системных фирм, которые могут утонуть. Может быть еще один «эффект Lehman» и тогда ФРС придется ослаблять [политику]. У вас будет серьезная рецессия, и у вас будет шок на финансовом рынке», — описывает он этот сценарий. Быстрого снижения инфляции Рубини не ждет, объясняя это спадом предложения на рынке.

Итоговую ситуацию в мировой экономике он описывает, как «период, сочетающий в себе худшее из 1970-х годов и мирового финансового кризиса».

«В 70-е годы у нас было два стагфляционных шока: инфляция и рецессия. Но коэффициенты долга составляли 100% ВВП для частного и государственного секторов с развитой экономикой. После мирового финансового кризиса, связанного с долговым кризисом — ипотечным, жилищным, банковским — у нас все равно была дефляция, потому что это было сочетание отрицательного шока совокупного спроса и долгового кризиса. Благодаря этому мы могли смягчать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику. Но сегодня у нас уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% в среднем по миру и 420% в странах с развитой экономикой», — объясняет он.

Помимо чисто рыночных факторов Рубини видит и другие, способные усугубить кризис. Среди них экономист называет продолжающиеся военные действия на Украине, разрыв цепочек поставок из Китая, продолжающееся старение населения, распространение популизма и растущее влияние профсоюзов. Отдельно он выделяет дедолларизацию, как следствие введения санкций США.

Согласно ранее публиковавшимся оценкам экономистов Goldman Sachs, вероятность наступления рецессии в течение следующего года в США составляет 30%. Если удастся избежать спада, ее вероятность в последующий год оценивается в 25%. Вероятность рецессии в следующие два года совокупно составляет 48%, предупреждают в Goldman Sachs.