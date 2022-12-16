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Власти сообщили о падении металлических предметов в Волгоградской области

Власти Еланского района Волгоградской области сообщили о падении металлических предметов

Фото:elan_driver / VK Фото:elan_driver / VK

Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области в курсе падения металлических предметов на его территории и туда направлены службы, сообщили РБК в администрации района.

«Утром 16 декабря на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступила информация о падении на территории Еланского муниципального района металлических предметов. Информация передана в ОМВД России по Еланскому району, МЧС и иные службы для проведения соответствующих мероприятий», — сказали власти.

В результате инцидента никто не пострадал. Вред социально значимой инфраструктуре причинен не был.

Власти сообщили о падении металлических предметов в Волгоградской области
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Ранее о падении неопознанных объектов на территории района писал V1.ru. Природа и происхождение упавших предметов неизвестна. Как писало издание «Блокнот» со ссылкой на местного жителя, обломки упали между поселками Елань и Набат. Рядом с Еланским районом перекрыта трасса. По данным издания, неопознанных объектов было несколько: два упали примерно в одном месте (в поле и лесопосадке), а третий врезался в сарай в селе Дубовое.

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Волгоградская область МЧС неизвестный объект новости
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