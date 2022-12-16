Мобилизованных предложили не штрафовать за просроченное оружие

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Добровольцев и мобилизованных россиян не станут наказывать за истекший срок разрешения на их гражданское оружие, соответствующие поправки в законопроект уже подготовлены. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Ранее анонсированные мной инициативы о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев сдавать государству на хранение свое гражданское оружие подготовлены», — написал он.

По его словам, после внесения поправки сдача государству оружия станет правом, но не обязанностью. «Мобилизованные и добровольцы будут освобождены от ответственности, если срок действия их разрешения на оружие истечет», — написал Хинштейн.

Поправки будут рассмотрены на следующей неделе, когда в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта об ужесточении оборота огнестрельного оружия.

О разработке законопроекта стало известно в конце сентября. Кроме Государственной Думы в ней принимает участие Росгвардия. Парламентарии предполагают освободить от ответственности владельцев оружия, которые не сдали его, но уже находятся в зоне проведения военной операции на Украине, — в том случае, если истечет срок действия разрешения на оружие.

Лицензию на хранение и ношение гражданского оружия выдает Росгвардия. Летом в России ужесточили контроль за его оборотом: возраст приобретения оружия вырос с 18 лет до 21 года. Также запрещены выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, его переделка и распространение соответствующих инструкций.

В случае нарушения правил хранения оружия наступает административная или уголовная ответственность. К административной ответственности привлекают, если нет тяжких последствий: по ст. 20.8 КоАП можно получить штраф до 2 тыс. руб. или лишиться права на хранение оружия. В случае, если небрежное хранение оружия привело к тяжким последствиям, правонарушитель будет наказан согласно ст. 224 УК, ему может грозить лишение свободы до двух лет.