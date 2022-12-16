Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 15:58
Глава ЦБ подтвердила планы по замене ИИС-1 и ИИС-2 на ИИС-3 Инвестиции, 17:20
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 17:14
Медиахолдинг Maer выступил на пресс-конференции в ТАСС Пресс-релиз, 17:06
Депутаты предложили освободить от мобилизации людей с ученой степенью Общество, 17:02
Мобилизованных предложили не штрафовать за просроченное оружие Политика, 17:01
Пять способов увеличить доход бюджета: от тюремной реформы до экосбора Партнерский проект, 17:01
Крупные аудиторы начали отказываться от проведения проверок криптобирж Крипто, 16:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почему иногда надо положиться на случай РБК и Столото, 16:51
Набиуллина сообщила о выходе большинства банков в прибыль Финансы, 16:49
Кипрский клуб объяснил отсутствие Кокорина в третьем матче подряд Спорт, 16:42
Как построить платформу для скоростной обработки данных РБК и Cloud, 16:38
Как работают инвестиции со страховой защитой РБК и Сбер, 16:38
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве Общество, 16:37
«Роскосмос» опроверг повышение температуры на «Союзе» у МКС до 50 °С Общество, 16:37
Политика ,  
0 

Мобилизованных предложили не штрафовать за просроченное оружие

Хинштейн: мобилизованных предложат не штрафовать за просроченную лицензию на оружие
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Добровольцев и мобилизованных россиян не станут наказывать за истекший срок разрешения на их гражданское оружие, соответствующие поправки в законопроект уже подготовлены. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Ранее анонсированные мной инициативы о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев сдавать государству на хранение свое гражданское оружие подготовлены», — написал он.

По его словам, после внесения поправки сдача государству оружия станет правом, но не обязанностью. «Мобилизованные и добровольцы будут освобождены от ответственности, если срок действия их разрешения на оружие истечет», — написал Хинштейн.

Поправки будут рассмотрены на следующей неделе, когда в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта об ужесточении оборота огнестрельного оружия.

О разработке законопроекта стало известно в конце сентября. Кроме Государственной Думы в ней принимает участие Росгвардия. Парламентарии предполагают освободить от ответственности владельцев оружия, которые не сдали его, но уже находятся в зоне проведения военной операции на Украине, — в том случае, если истечет срок действия разрешения на оружие.

Лицензию на хранение и ношение гражданского оружия выдает Росгвардия. Летом в России ужесточили контроль за его оборотом: возраст приобретения оружия вырос с 18 лет до 21 года. Также запрещены выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, его переделка и распространение соответствующих инструкций.

Читайте на РБК Pro
Почему ходить на прогулки зимой может быть полезнее, чем летом
Как инвестору предугадать крах «звездной» компании — Financial Times
Как прогнать «самозванца» и научиться просить у работодателя больше
«Трещина в финансовой системе»: насколько велики риски мировой рецессии

В случае нарушения правил хранения оружия наступает административная или уголовная ответственность. К административной ответственности привлекают, если нет тяжких последствий: по ст. 20.8 КоАП можно получить штраф до 2 тыс. руб. или лишиться права на хранение оружия. В случае, если небрежное хранение оружия привело к тяжким последствиям, правонарушитель будет наказан согласно ст. 224 УК, ему может грозить лишение свободы до двух лет.

Теги
Госдума частичная мобилизация огнестрельное оружие Александр Хинштейн
Материалы по теме
Власти Нью-Йорка ужесточили ограничения на ношение огнестрельного оружия
Политика
Дума поддержала проект о наказании за осквернение георгиевской ленты
Политика
Дума одобрила преимущество мобилизованных при приеме на прежнюю работу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter