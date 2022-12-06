Дума одобрила преимущество мобилизованных при приеме на прежнюю работу

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Госдума приняла поправку в Трудовой кодекс, которая дает мобилизованным после окончания военной службы преимущество при трудоустройстве на прежнюю или аналогичную должность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Выполняя задачи спецоперации, мобилизованные должны быть уверены, что по возвращении домой они не останутся без работы», — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки подготовили ко внесенному комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроекту о внесении изменений в статью 302 Трудового кодекса (ТК) о гарантиях и компенсации лицам, работающим вахтовым методом. Законопроект был внесен в июне, а поправки о мобилизованных — после его принятия в первом чтении. С инициативой выступили депутаты от «Единой России» Михаил Тарасенко, Виктория Родина и Татьяна Дьяконова: они предложили внести в статью 351.7 ТК поправку о преимущественном праве мобилизованного или контрактника в течение трех месяцев после окончания военной службы получить ранее занимаемую должность или другую вакантную должность, соответствующую его квалификации, если трудовой договор был расторгнут из-за истечения срока его действия. Действие нормы распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября — дня объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.

В октябре Путин утвердил поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают приостановку трудового договора граждан, призванных на военную службу по мобилизации или находящихся в запасе и заключивших контракт о прохождении военной службы. Согласно утвержденной норме, ушедший на военную службу сотрудник не может быть уволен.

После завершения службы у сотрудника с приостановленным трудовым договором будет три месяца для возвращения к работе. Если он не приступит к обязанностям в установленный срок, то может быть уволен по инициативе работодателя.