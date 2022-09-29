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Мобилизованным предложили дать приоритет в сдаче оружия на хранение

Хинштейн: мобилизованные смогут в приоритете сдавать личное оружие на бессрочное хранение
Мобилизованные или проходящие военную службу по контракту смогут сдавать личное оружие на бессрочное государственное хранение в приоритетном порядке, такой законопроект готовят депутаты и Росгвардия
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Депутаты Госдумы вместе с Росгвардией и другими ведомствами разрабатывают законопроект, который позволит попавшим под частичную мобилизацию сдавать личное (гражданское) оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение. Об этом в телеграм-канале сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Предложение коснется и тех, кто добровольно заключает контракт на военную службу.

Он заявил, что руководство Росгвардии направляет всем органам лицензионно-разрешительной работы и госконтроля указание принимать оружие мобилизованных и контрактников вне очереди.

Росгвардия в Томске предложила призванным сдать личное оружие на хранение
Политика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

По словам Хинштейна, мера нужна, чтобы обеспечить сохранность гражданского оружия. В случае гибели владельца оно перейдет наследникам.

Также парламентарии предлагают освободить от ответственности владельцев оружия, которые не сдали его, но уже находятся в зоне проведения военной операции на Украине — в том случае, если истечет срок действия разрешения на оружие.

27 сентября с предложением сдавать личное оружие мобилизованных на хранение для обеспечения сохранности, во избежание утраты или хищения» выступила Росгвардия в Томске. Аналогичный призыв направили новосибирское и омское управления ведомства.

Лицензию на хранение и ношение гражданского оружия выдает Росгвардия. Летом в России ужесточили контроль за его оборотом: возраст приобретения оружия вырос с 18 лет до 21 года. Также запрещена выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, его переделка и распространение соответствующих инструкций.

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