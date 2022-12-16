В России выявили максимальное с конца октября число заражений COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выявили максимальные с октября 8,4 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 8451 новый случай заболевания коронавирусом — на 618 больше, чем накануне (7,8 тыс. случаев), следует из данных оперативного штаба. Это максимальный показатель с 23 октября, когда власти сообщили о 8672 заболевших.

За сутки в стране госпитализировали 1,4 тыс. человек — это на 1% больше, чем 15 декабря. Рост числа госпитализаций зафиксировали в 37 субъектах, снижение — в 38 регионах, в 10 субъектах ситуация не изменилась.

Выздоровели за сутки 7393 человека, что на 1,9% меньше в сравнении с 15 декабря. 59 пациентов с COVID-19 скончались.

В России идет подъем заболеваемости не только коронавирусом, но и гриппом и ОРВИ. Хотя вакцинацию к декабрю прошли 74 млн россиян, заболеваемость гриппом за январь—октябрь составила 7,87 на 100 тыс. населения. За аналогичный период прошлого года показатель был на уровне 0,71 на 100 тыс. населения, сообщали РБК в Роспотребнадзоре.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемическую ситуацию в России напряженной. Сложившаяся обстановка обусловлена ростом заболеваемости, во-первых, COVID-19 (по ее словам, он «на уровне 10–11% каждую неделю»), а во-вторых, ОРВИ и гриппом — на уровне 30–35% в неделю.

Из-за всплеска заболеваемости в регионах вводят разного рода ограничения: например, в Санкт-Петербурге ввели масочный режим в больницах и социальных учреждениях, в Москве запретили посещение пациентов в стационарах, в Воркуте, Владикавказе и Смоленске все школы закрыли на карантин.