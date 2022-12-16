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Три человека погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

Все три члена экипажа погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ
Фото: РБК
Фото: РБК

В результате крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ погибли все три члена экипажа, сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в телеграм-канале.

Сообщение о том, что в аэропорту «Байкал» при посадке загорелся вертолет Ми-8, поступило около 15:20 по местному времени (10:20 мск), писал Цыденов. Он уточнил, что вертолет еще не был передан от авиазавода заказчику и не находился в эксплуатации.

Пожару присвоили второй ранг. К тушению привлекли силы аэропорта и МЧС.

ТАСС со ссылкой на источники уточнял, что вертолет принадлежал Улан-Удэнскому авиационному заводу (входит в состав холдинга «Вертолеты России»). Причиной крушения мог стать пожар в двигателе.

В конце ноября вертолет Robinson R66 упал в Тверской области. Пилот и пассажир погибли. Телеграм-канал Mash уточнял, что на борту находились два брата. Один из них, управлявший машиной 54-летний Александр Курылев, был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту.

Среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

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Теги
Вертолет крушение погибшие Улан-Удэ Вертолет Ми-8 Алексей Цыденов
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