В Приморском крае упал истребитель МиГ-31

Экипаж катапультировался. Предварительной причиной военные называют техническую неисправность

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Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. По данным военных, экипаж катапультировался.

МиГ-31 выполнял учебный полет. К месту происшествия были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Собеседник агентства уточнил, что «полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте». По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Как отмечает источник ТАСС в экстренных службах, МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета, он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка.

Это не первая авария российского истребителя за последние месяцы. 23 октября Су-30 упал на жилой двухэтажный дом в Иркутске. В результате крушения оба пилота погибли. Здание загорелось, но собственники не пострадали, так как в момент происшествия их не было дома. Истребитель выполнял испытательный полет, боекомплекта на нем не было. СК России завел дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Среди основных версий аварии следователи назвали отказ авиационной техники и ошибку пилотирования. Позднее СК сообщил, что проверяется версия, по которой пилоты истребителя могли потерять сознание из-за неисправности бортовой системы кислородного оборудования.

За неделю до этого, 17 октября, в Ейске (Краснодарский край) произошло крушение истребителя Су-34. Самолет упал рядом с жилой многоэтажкой. В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе трое детей.

Минобороны сообщало, что Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты. Причиной аварии в ведомстве назвали возгорание одного из двигателей.

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту произошедшего по ст. 351 УК России (нарушение правил полетов или подготовки к ним).